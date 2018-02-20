سول: سيتم الإعلان عن موعد التدريبات العسكرية مع واشنطن قبل أبريل المقبل

سول: سيتم الإعلان عن موعد التدريبات العسكرية مع واشنطن قبل أبريل المقبلالثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:39 ص
قوات المارينز الأمريكية
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قال وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج مو اليوم الثلاثاء إن سول وواشنطن ستعلنان عن خطتهما للقيام بتدريبات عسكرية مشتركة قبل أبريل المقبل.
وأضاف الوزير الكورى الجنوبى - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - أنه سيصدر هو ونظيره الأمريكى جيمس ماتيس إعلانا حول موعد إجراء التدريبات العسكرية المؤجلة قبل بداية شهر أبريل المقبل.
وكانت سول وواشنطن قد اتفقتا على إرجاء التدريبات العسكرية المشتركة حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بيونج تشانج".
فى نفس السياق ، كان وزير شئون الوحدة الكورى الجنوبى تشو ميونج جيون قد قال فى كلمة له أمام البرلمان الكورى الجنوبى " إن المحادثات الرامية إلى إجراء تدريبات عسكرية مؤجلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تمضى قدما".
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