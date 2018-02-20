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سقوط شقيقين بحوزتهما 39 ألف قرص ترامادول قبل ترويجها فى التبين

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:54 م
سقوط شقيقين بحوزتهما 39 ألف قرص ترامادول قبل ترويجها فى التبين أقراص مخدرة - أرشيفية


كتب على عبد الرحمن
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أمر المستشار محمد حسين، وكيل نيابة 15 مايو والتبين، بإشراف المستشار إسلام خطاب، رئيس النيابة، والمستشار تامر العربى، المحامى العام لنيابات حلوان، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اتجارهما فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التبين.

كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات فى القاهرة، بأن "عبدالله .ع" 21 سنة عامل، و"شعبان.ع" 34 سنة عامل، شقيقين، يتاجران فى الأقراص المخدرة بمدينة التبين جنوب القاهرة.

تم إصدار إذن من النيابة لتفتيشهما، وبمراقبة المتهمين حال استقلالهما توك توك، تم ضبطهما وبحوزتهما كرتونة كبيرة الحجم تحتوى على 39 ألف قرص مخدر "ترامادول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 548 جنح التبين، وعرضهما على النيابة التى أمرت بحبسهما.

 


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