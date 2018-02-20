سفر وعودة 773 مصريا وليبيا و100 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 773 مصريا وليبيا و100 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:15 م
منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 773 مصريا وليبيا و 100 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 602 إلى الجانب الليبى، بينهم 195 مصريا و407 ليبيين.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 171 بينهم 143 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 28 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 384 ألف و297 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 100 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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