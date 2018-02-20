video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفارة فلسطين بالقاهرة تخصص أرقام للتواصل مع العالقين الراغبين بالسفر لغزة

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:04 م
سفارة فلسطين بالقاهرة تخصص أرقام للتواصل مع العالقين الراغبين بالسفر لغزة سفير فلسطين فى القاهرة دياب اللوح


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلنت سرة دولة فلسطين بالقاهرة عن فتح باب التسجيل للمواطنين من العالقين الراغبين بالسفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بضرورة الاتصال على الأرقام الواردة أدناه؛ لغرض اعداد كشف بالأسماء استعدادا لاستكمال اجراءات السفر لغزة في أى توقيت مناسب سيتم تحديده من قبل السلطات المصرية المختصة، والأرقام هى :

01001542724

01003888447

01015180808

01154611133

 

وتقدمت السفارة الفلسطينية فى القاهرة - عبر بيان صحفى - بالشكر للأجهزة المعنية المصرية نظير كافة التسهيلات التى قدمت لتسهيل عودة كافة العالقين من المواطنين الفلسطينين المتواجدين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم دخولهم عبر معبر رفح البرى بشكل استثنائى تحت إشراف سفارة فلسطين بالقاهرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..145 فلسطينيا يدخلون مصر من معبر رفح و30 شاحنة مواد بناء تعبر لغزة

فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثانى أمام حركة المسافرين

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار غزه

معبر رفح البرى

العالقين الفلسطينيين بمصر



لا تفوتك
التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة