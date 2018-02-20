سفارة فلسطين بالقاهرة تخصص أرقام للتواصل مع العالقين الراغبين بالسفر لغزة





كتب - أحمد جمعة

أعلنت سرة دولة فلسطين بالقاهرة عن فتح باب التسجيل للمواطنين من العالقين الراغبين بالسفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بضرورة الاتصال على الأرقام الواردة أدناه؛ لغرض اعداد كشف بالأسماء استعدادا لاستكمال اجراءات السفر لغزة في أى توقيت مناسب سيتم تحديده من قبل السلطات المصرية المختصة، والأرقام هى :

01001542724

01003888447

01015180808

01154611133

وتقدمت السفارة الفلسطينية فى القاهرة - عبر بيان صحفى - بالشكر للأجهزة المعنية المصرية نظير كافة التسهيلات التى قدمت لتسهيل عودة كافة العالقين من المواطنين الفلسطينين المتواجدين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم دخولهم عبر معبر رفح البرى بشكل استثنائى تحت إشراف سفارة فلسطين بالقاهرة.