سبوتنيك: المالية السعودية تنشر صورة أول عملة ورقية فى تاريخ المملكة

سبوتنيك: المالية السعودية تنشر صورة أول عملة ورقية فى تاريخ المملكةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:14 ص
أول عملة ورقية سعودية
وكالات الأنباء
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نشرت وزارة المالية السعودية صورة لأول عملة سعودية ورقية يرجع تاريخ إصدارها إلى عهد الملك عبد العزيز آل سعود، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أمس الإثنين أن تاريخ العملة الورقية يرجع إلى عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.
أول عملة ورقية سعودية
وتظهرالصورة العملة الورقية وقد كتب عليها: "المملكة العربية السعودية. وزارة المالية"، وكتب تحتها: "أتعهد بأن أدفع عند الطلب لحامل هذا السن نصف ريال سعودى".
وتحمل العملة رقم مسلسل، وفى جانبها ختم وكيل وزارة المالية.
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