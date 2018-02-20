زلزال بقوة 4.6 يضرب محافظة السليمانية فى إقليم كردستان العراق

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أعلن مدير الأرصاد الجوية فى إقليم كردستان العراق فاضل إبراهيم مساء أمس الإثنين، أن هزة أرضية ضربت منطقة قلعة دزة شرق السليمانية، مبينا أن سكان مدن رانية وكوية ودوكان شعروا بالهزة.

وقال إبراهيم ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضاية ـ إن "هزة أرضية ضربت قضاء قلعة دزة الواقعة شرق السليمانية"، مبينا أن "قوة الهزة بلغت 4.6على مقياس ريختر"

وأضاف مدير الأرصاد الجوية أن "الهزة تقع على بعد 12 كيلومترا من مركز مدينة قلعة دزة"، لافتا إلى أن "سكان اقضية كوية باربيل وقضائى رانية ودربندخان بالسليمانية شعروا بالهزة".