زلزال بقوة 4.6 يضرب محافظة السليمانية فى إقليم كردستان العراق

زلزال بقوة 4.6 يضرب محافظة السليمانية فى إقليم كردستان العراقالثلاثاء، 20 فبراير 2018 12:41 ص
ريختر
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن مدير الأرصاد الجوية فى إقليم كردستان العراق فاضل إبراهيم مساء أمس الإثنين، أن هزة أرضية ضربت منطقة قلعة دزة شرق السليمانية، مبينا أن سكان مدن رانية وكوية ودوكان شعروا بالهزة.
وقال إبراهيم ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضاية ـ إن "هزة أرضية ضربت قضاء قلعة دزة الواقعة شرق السليمانية"، مبينا أن "قوة الهزة بلغت 4.6على مقياس ريختر"
وأضاف مدير الأرصاد الجوية أن "الهزة تقع على بعد 12 كيلومترا من مركز مدينة قلعة دزة"، لافتا إلى أن "سكان اقضية كوية باربيل وقضائى رانية ودربندخان بالسليمانية شعروا بالهزة".
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة