رئيس هيئة التنمية الصناعية يتسلم جائزة الشخصية الأكثر تأثيرا بالاقتصاد المصرى





تَسلم المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جائزة bt 100 للشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الإقتصاد المصرى لعام 2017، تكريمًا لجهوده فى مجال التنمية الصناعية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها Business Today، أولى المجلات الإقتصادية التى تصدر باللغة الإنجليزية فى مصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى وبحضور نحو 600 شخصية تُمثل قادة القطاعات الاقتصادية، ولفيف من الوزراء على رأسهم الدكتورة سحر نصر وزير الإستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمود شاكر وزير الكهرباء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، والمهندس ياسر القاضى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ عمرو الجارحى وزير المالية.

المهندس أحمد عبد الرازق قال: "تُعد هذه الجائزة تتويجًا لمساعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعى فى مصر، مما يساهم بشكل مباشر وفعال فى تحقيق خطط التنمية المستدامة لتحقيق الإصلاح الإقتصادى الشامل، كما أنه يشرفنى أن أكون ممن لديهم تأثير على الاقتصاد المصري، إيمانًا بأهمية العمل من أجل الإصلاح، حيث أن مصر فى مرحلة تاريخية وتحتاج لتضافر الجهود للسير نحو النهضة والنمو والتقدم."

شغل المهندس أحمد عبد الرازق منصب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى أكتوبر 2016، خلفًا للواء إسماعيل جابر، حيث عمل على تعزيز استثمارات القطاع الصناعي، وتنفيذ سياسات الوزارة الصناعية، وتسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، ووضع وتنفيذ سياسات تطوير الأراضى للأغراض الصناعية للمستثمرين من خلال الهيكل القانونى والتنظيمى لهيئة التنمية الصناعية، وذلك فى سبيل تحقيق أهداف الهيئة التى تتلخص فى دعم وإنشاء وزيادة المشاريع الصناعية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، بما يتناسب مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة وكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الصناعى ذات الجودة.

وتُعد bt 100 هى الاحتفالية الأولى من نوعها التى تقيمها مجلة Business Today هذا العام لتكريم 50 شركة ومؤسسة رائدة فى مختلف قطاعات الأعمال فى مصر، وأكثر 50 شخصية تأثيرًا فى الإقتصاد المصرى لعام 2017، وذلك برعاية نخبة من كبرى البنوك والشركات والمؤسسات المصرية، أبرزها: البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى CIB، وبنك مصر، والبنك العربى الإفريقي، وشركة فوري، وشركة بيبسيكو، والشركة المصرية للاتصالات “we”، ومجموعة طلعت مصطفى، وجوميا، وهايد بارك العقارية، وغبور أوتو. وفى هذا الإطار تم تكريم الشركات ذات معدلات تطور ونمو سريع ساهم فى زيادة الناتج المحلي، كما تم تكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والشركات صاحبة أفضل مبادرات موجهة لتنمية المسئولية المجتمعية، ولأفضل الشركات أداءاً فى البورصة المصرية، كما تم منح جوائز للشركات صاحبة أفضل شراكة مع القطاع العام.