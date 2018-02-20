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رئيس مهرجان أفلام المرأة: اختيار "بوحيرد" ضيفة شرف عرفانا بدورها النضالى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 11:09 م
رئيس مهرجان أفلام المرأة: اختيار "بوحيرد" ضيفة شرف عرفانا بدورها النضالى المناضلة الجائرية جميلة بوحيرد


أسوان عبدالله صلاح _ ندى سليم
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أكد السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولى لأفلام لمرأة، أن اختيار المناضلة جميلة بوحيرد، ضيفة شرف المهرجان إضافة إلى إطلاق اسمها على المهرجان فى دورته الثانية هذا العام، يأتى عرفانا بدورها النضالى لتحرير شعب الجزائر من الاستعمار وتحرير العقل العربى في نظرته للمرأة العربية، مضيفا:" نسعى لتغيير نظرة المجتمع إلى المرأة المصرية فى ظل اتجاه الدولة لتولى السيدات عدد من الحقائب الوزارية من بينهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم". 

وكشف رئيس المهرجان، خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة بمهرجان سينما المرأة سيتم نقل العروض من مدينة أسوان عاصمة الثقافة الإفريقية لعرضها من خلال شاشات عرض داخل القرى بالمحافظة، وصولا إلى منطقة حلايب وشلاتين.

وأوضح رئيس المهرجان، أن هناك 12 فنانة من فنانات السينما المصرية تشارك بالمهرجان، الذى سيتم خلاله تكريم النجمة منى زكى عن جهودها وعطائها فى  أفلام تناقش معاناة المرأة المصرية. 

 


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