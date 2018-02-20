رئيس مجلس النواب يقدم العزاء للنائب محمد ماهر حامد فى وفاة شقيقه

رئيس مجلس النواب يقدم العزاء للنائب محمد ماهر حامد فى وفاة شقيقهالثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:53 م
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زار اليوم، الثلاثاء، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد ماهر حامد لتقديم واجب العزاء له فى وفاة شقيقه الحاج حسن حامد.
وتقدم النائب محمد ماهر بخالص الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لحضوره وتقديم واجب العزاء.
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