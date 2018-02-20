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رئيس مجلس النواب يقدم العزاء للنائب محمد ماهر حامد فى وفاة شقيقه

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:53 م
رئيس مجلس النواب يقدم العزاء للنائب محمد ماهر حامد فى وفاة شقيقه


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زار اليوم، الثلاثاء، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد ماهر حامد لتقديم واجب العزاء له فى وفاة شقيقه الحاج حسن حامد.

وتقدم النائب محمد ماهر بخالص الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لحضوره وتقديم واجب العزاء.


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رئيس مجلس النواب

على عبد العال

النائب محمد ماهر حامد

مجلس النواب



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