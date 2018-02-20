رئيس جامعة بنها يطالب العمداء باعداد تقارير فنيه عن حالة المصاعد في كليات الجامعه

طالب الدكتور السيد القاضى رئيس جامعه بنها، عمداء كليات الجامعه بضرورة قيام شركات صيانة المصاعد المتعاقده مع الكليه بتقديم تقرير فني شامل عن حالة كل مصعد علي حده وما تحتاجه المصاعد حتي نضمن السلامه الكامله لها.

كما شدد القاضي خلال رئاسته لمجلس قيادات الجامعه خلال اجتماعه مساء اليوم علي اهميه تواجد فني مصاعد في كل كليه لمواجهة أي عطل طاريء يحدث لأي مصعد، حماية لسلامة مستخدميه من الطلاب والاساتذه والعاملين

كما طالب القاضي من رئيس اللجنه البدء بالمباني التي تمثل حالتها خطوره أو التي تحتاج الي صيانه وترميم عاجلين وفي مقدمتها مبني الجراحه بالمستشفي الجامعي، والذي يتم فيه في الوقت الراهن انشاء غرف عمليات جراحيه جديده لمواجهة الاحتياجات المتزايده للمرضي

كما أكد القاضي علي ضرورة أن تبدأ اللجنه عملها في الكليات التي تتميز باعداد الطلاب الكبيره

وشدد رئيس الجامعه علي اهميه قيام اللجنه بتصميم نظام متكامل لمقاومة الحريق في جميع منشأت الجامعه البالغ عددها 17 منشأه

وقال القاضي أننا نتحمل المسئوليه كامله في مواجهة أي تقصير، وأننا من واقع مسئوليتنا قمنا فور وقوع حادث سقوط مصعد قسم الجراحه بتشكيل لجان فنيه لمراجعه كافه المنشأت، وما عرضه اليوم عميد كليه الهندسه بشبرا هو تنفيذ لقرارات تشكيل اللجان التي بدأت عملها علي الفور

وشدد رئيس الجامعه علي ضرورة ضغط المده الزمنيه لعمل اللجنه في المرحله الاولي لتصبح أقل من شهر، وأن تعمل اللجان بشكل متواصل حتي ايام العطلات.