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رئيس جامعة بنها يطالب العمداء بإعداد تقارير فنية عن حالة المصاعد بالكليات

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:27 م
رئيس جامعة بنها يطالب العمداء بإعداد تقارير فنية عن حالة المصاعد بالكليات الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها


القليوبية-نيفين طه
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طالب الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، عمداء كليات الجامعة بضرورة قيام شركات صيانة المصاعد المتعاقدة مع الكلية بتقديم تقرير فنى شامل عن حالة كل مصعد على حدة وما تحتاجه المصاعد حتى نضمن السلامة الكاملة لها.

كما شدد القاضى خلال رئاسته لمجلس قيادات الجامعة، خلال اجتماعه مساء اليوم، على أهمية تواجد فنى مصاعد فى كل كلية، لمواجهة أى عطل طارئ يحدث لأى مصعد، حماية لسلامة مستخدميه من الطلاب والأساتذة والعاملين.

كما طالب القاضى من رئيس اللجنة البدء بالمبانى التى تمثل حالتها خطورة أو التى تحتاج إلى صيانة وترميم عاجلين، وفى مقدمتها مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعة، والذى يتم فيه فى الوقت الراهن إنشاء غرف عمليات جراحية جديدة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمرضى.

كما أكد القاضى على ضرورة أن تبدأ اللجنة عملها فى الكليات التى تتميز بأعداد الطلاب الكبيرة. وشدد على أهمية تصميم اللجنة نظاما متكاملا لمقاومة الحريق فى جميع منشآت الجامعة البالغ عددها 17 منشأة.

وقال القاضى إننا نتحمل المسئولية كاملة فى مواجهة أى تقصير، وأننا من واقع مسئوليتنا قمنا فور وقوع حادث سقوط مصعد قسم الجراحة بتشكيل لجان فنية لمراجعة كافة المنشآت، وما عرضه اليوم عميد كليه الهندسه بشبرا هو تنفيذ لقرارات تشكيل اللجان التى بدأت عملها على الفور.

 


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رئيس جامعة بنها يطالب العمداء باعداد تقارير فنيه عن حالة المصاعد في كليات الجامعه

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