رئيس "تحديث رؤية مصر 2030": الحكومة تعمل لتقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء

رئيس "تحديث رؤية مصر 2030": الحكومة تعمل لتقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياءالثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:16 م
الدكتور حسين أباظة رئيس فريق تحديث رؤية مصر 2030 بوزراة التخطيط
كتب : مصطفى عبد التواب
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قال الدكتور حسين أباظة رئيس فريق تحديث رؤية مصر 2030 بوزراة التخطيط، إنه لا يمكن أن تقوم الحكومة بالتنمية على حساب الفقراء، مؤكدا أن الحكومة تعمل علي تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء وتطوير التعليم و الصحة إلي جانب النمو الاقتصادى.
وأضاف إباظة خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعى حول خطة مصر 2018-2022، أن الحكومة لديها توجه في تغيير الفكر لإحداث تكامل بين الابعاد المختلفة للتنمية المستدامة، لضمان تناغم جميع القطاعات مشرياً إلى أن الفترة القادمة تشمل الحوار المجتمعى مع الإعلاميين و رجال الاعمال وكذلك المحافظات المختلف وكذلك الحوار في كل محور مع كل المهتمين به.
واشار اباظة إلي أنه عندما حدث أجتماع للأممم المتحدة لوضع الاهداف الاممية اتفقوا ان الحكومات لن تستطيع أن تعمل منفصلة ولا بد من القطاع الخاص أن يعمل جنبا إلي جنب مع الحكومة لتحقيق التنمية.
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