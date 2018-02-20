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رئيس الكونغو يسخر من تقارير عن تنصت الصين على مبنى الاتحاد الأفريقى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:06 ص
رئيس الكونغو يسخر من تقارير عن تنصت الصين على مبنى الاتحاد الأفريقى الرئيس الكونغولى دينيس ساسو نجيسو


برازافيل (أ ش أ)
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أعرب الرئيس الكونغولى دينيس ساسو نجيسو عن سخريته مما تردد مؤخرا عن تنصت الصين على مبنى الاتحاد الأفريقى.

جاء ذلك فى معرض تعليق الرئيس الكونغولى على ما نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية مؤخرا من ادعاءات بأن الصين وضعت أجهزة تنصت فى جدران المبنى الذى شيدته كهدية للاتحاد الأفريقى خلال عام 2012، ويعتبر هذا المبنى رمزا للتعاون الصينى الأفريقي.

وقال الرئيس الكونغولى "إن الجميع أعربوا عن تقديرهم للصين لقيامها بتشييد هذا المبنى، وسنستمر فى أداء التحية لها على ذلك".

وأكد الرئيس الكونغولى أنه يتعين على وسائل الإعلام التى شاركت فى نشر تقرير مثير للسخرية فيما يتعلق بهذا الشأن أن تعرف أنه عندما نجرى مناقشات فى الاتحاد الأفريقى فإنه لا توجد لدينا مشكلات لنخفيها".

وأضاف "أنه إذا كانت هناك مفاوضات دبلوماسية أو مفاوضات سرية، فإنها لا تجرى أثناء مناقشات فى الاتحاد الأفريقى.. بعض المعلومات التى تلقيناها تشير إلى أن هناك أجهزة جاءت من دول مختلفة وليس من الصين، وهذا يدل على أن ما تم نشره فيما يتعلق بهذا الشأن كان مفبركا ويبعث على السخرية.. نرى أن التعاون الاستراتيجى بين الصين وأفريقيا أخذ خطوة كبيرة إلى الأمام".

وكانت صحيفة (لوموند) قد تعرضت لانتقادات من جانب العديد من مسئولى الاتحاد الأفريقى، ومن بينهم رئيس الاتحاد بول كاجامى ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فقى بالإضافة إلى الرئيس البوروندى بيير نكورونزيزا الذى قال إن ما تم نشره عن ذلك كان تقريرا فبركته بعض وسائل الإعلام الغربية بهدف دق "إسفين" بين الدول الأفريقية والصين.


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