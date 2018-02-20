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رئيس "القومى للمرأة": جميلة بوحيرد ألهمت العالم بكفاح ونضال المرأة العربية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:20 م
رئيس "القومى للمرأة": جميلة بوحيرد ألهمت العالم بكفاح ونضال المرأة العربية مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة


أسوان عبدالله صلاح_ ندى سليم
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قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مصر بلد الأمن والأمان، وانطلاق مهرجان أسوان لأفلام المرأة كان بمثابة حلم شارك فيه الجميع، لمناقشة أحلامها وطموحاتها، من خلال إنتاج إفلام نسائية تستهدف واقع أفضل للمرأة المصرية. 

وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، اليوم الثلاثاء، أن تكريم المناضلة جميلة بوحيرد كضيفة شرف المهرجان، يأتى لإظهار كفاح ونضال المرأة العربية، فكانت " بوحيرد " ملهمة للعالم كافة وعلمت الإنسانية كيفية التضحية من أجل وطنها،  وبقدر السنوات التى قضتها فى سجن الاحتلال أحبتها شعوب العالم. 

 


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