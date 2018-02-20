رئيس القابضة للأدوية: ارتفاع الصادرات لـ 284 مليون جنيه (صور)





عبد الحليم سالم - تصوير محمد الحصرى

أكد محمد ونيس رئيس مجلس إدارة القابضة للأدوية، أن حجم الصادرات ارتفع الى 284 مليون جنيه، مقارنة بـ205 ملايين جنيه العام المالى السابق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه بناء على توجيهات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام تسعى الشركة إلى فتح أسواق جديدة لها، خاصة فى أفريقيا.

وأوضح محمد ونيس أن التسويق يحتاج إلى تنشيط كبير لدعم المنتجات، وبالتالى تهتم الشركة بوضع خطة عمل عاجلة للهيكلة الفنية والمالية للشركات التابعة بهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير.

كما شدد على الشركات الخاسرة بضرورة التحول إلى ربح الفترة القادمة خاصة شركات النصر وممفيس والمصرية لتجارة الأدوية ، لافتا أن مؤشرات النصف الأول مبشرة للشركات التابعة.

كما أكد أنه طالب بتعويضات نحو 400 مليون جنيه لشركة المصرية لتجارة الأدوية مما سيقلل من خسائرها ، مع تحصيل مستحقاتها لدى الغير وهى اكثر من 2.3 مليار جنيه .

وكشف ونيس عن توقيع بروتوكول مع صندوق دعم الدواء ، لإنتاج 8 مستحضرات أدوية أورام بقيمة 30 مليون جنيه، مضيفا أنه بالفعل تم اعتماد 18 مليون جنيه للبدء الفورى فى الإنتاج.

وأشار محمد ونيس أن 600 مستحضر دواء للشركات التابعة خسرت العام الماضى نحو 230 مليون جنيه من اجمالى 1200 مستحضر ، لافتا انه فيما يتعلق بشركتى سيد والقاهرة جارى دراسة نقلهما خارج الكتل السكنية ، مع توفير التمويل من بيع الأصول غير المستغلة مثل استغلال جزء من مصنع أسيوط فى الاستثمار العقارى وهناك موافقة مبدئية من المحافظة.



















































