رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يواصلون بحث مكافحة الفساد والإرهاب





كتب إبراهيم قاسم

على مدار اليوم الثانى، واصل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، فعاليات المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم، والذى تنظمه المحكمة المصرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وعقد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، ورش عمل خاصة بمناقشة كيفية خلق بيئة قانونية ودستورية لحماية المجتمعات الأفريقية .

كما بحث رؤساء المحاكم التعاون القضائى، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستورى فى مواجهة الإرهاب، وكذلك دوره فى مواجهة الفساد، وكذلك دوره فى مواجهة الجريمة المنظمة.

ويهدف المؤتمر لإحداث المزيد من التفاهم والتقارب بين الدول الأفريقية، خاصة فى مجال القضاء الدستورى.

وكانت المحكمة المصرية وجهت الدعوة لجميع الدول الأفريقية، ولبى الدعوة حتى الآن 45 دولة.