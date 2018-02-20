درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20/2/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة أحيانًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

وسط الدلتا 13 23

الإسكندرية 10 21

بلطيم 11 20

مطروح 10 20

السلوم 07 20

سيوة 11 22

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

العريش 10 20

رفح 10 19

الإسماعيلية 10 24

السويس 11 24

رأس سدر 11 21

نخل 11 21

نويبع 14 22

طابا 12 21

كاترين 04 18

الطور 11 23

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 24

الفيوم 12 24

بنى سويف 12 24

المنيا 12 24

أسيوط 10 23

سوهاج 11 24

قنا 12 24

الأقصر 11 24

أسوان 13 27

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 10 24

شلاتين 14 28

أبو رماد 13 27

رأس حدربة 13 27

حلايب 16 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 15 29

الرياض 14 24

المنامة 17 23

أبوظبى 17 26

الدوحة 17 25

الكويت 11 22

دمشق 04 16

بيروت 14 18

عمان 06 17

القدس 06 16

غزة 11 20

بغداد 09 19

مسقط 22 27

صنعاء 10 25

الخرطوم 21 36

طرابلس 10 15

تونس 08 14

الجزائر 09 13

الرباط 08 18

نواكشوط 17 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 13

اسطنبول 06 09

إسلام آباد 12 25

نيودلهى 13 27

جاكرتا 14 31

بكين -04 06

كوالامبور 25 34

طوكيو 02 11

أثينا 09 14

روما 03 11

باريس -01 07

مدريد 04 13

برلين -03 04

لندن 04 09

مونتريال -04 02

موسكو -09 -04

نيويورك 01 09

واشنطن 02 11