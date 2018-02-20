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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:16 م
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دراسة تحث الاتحاد الأوروبى على زيادة اهتمامه بالطاقات المتجددة

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:28 م
دراسة تحث الاتحاد الأوروبى على زيادة اهتمامه بالطاقات المتجددة الاتحاد الأوروبى


بروكسل (أ ف ب)
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شددت دراسة طلبتها المفوضية الأوروبية ونشرت الثلاثاء، على حاجة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقات المتجددة لمضاعفة الاستثمارات فى هذا المجال.

وأشارت الدراسة التى أجرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى قدرة الاتحاد الأوروبى على زيادة حصة الطاقات المتجددة من استهلاكه الاجمإلى للطاقة إلى الثلث بحلول العام 2030، فيما يقتصر الهدف الحإلى على نسبة 27%. وسيشكل ذلك ضعفى الحصة المسجلة فى 2015.

واستندت الدراسة لتبرير زيادة الأهداف غلى انخفاض التكاليف المسجل فى مصدرين للطاقة المتجددة هما الأنظمة الفوتوفولطائية والهوائية. 


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