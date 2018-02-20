"خدمة المجتمع وتنمية البيئة" بجامعة قناة السويس توافق على خطة الإصحاح البيئى

وافق مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، على الخطة المقترحه لقوافل الإصحاح البيئى المقدم من مدير عام مشروعات البيئة فى الفترة من 12 مارس إلى 7 مايو المقبل، التى تشمل تخصصات "الطب البشرى، البيطرى، الأسنان، الصيدلة، إرشاد زراعى، تمريض.

جاء ذلك خلال الجلسة رقم 235 لمجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع برئاسة الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة ناهد مصطفى مستشار رئيس الجامعة للتطوير والجودة، وجميع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام مشروعات البيئة عمرو كشك ومدير عام قطاع خدمة المجتمع قدرية عيد، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وأكدت الدكتورة ناهد مصطفى مستشار رئيس الجامعه للتطوير والجودة، على أن جامعة القناه معتمده من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، وبمراجعه إنجازات الجامعه من ضمنها قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والذى حقق انجازات ضخمه فهو القطاع الاستثمارى والعلاقات العامة والإعلام والتسويق للجامعة، والقطاع التى يبرز مجهود الجامعه ويساهم فى تطوير البنيه التحتيه للجامعه والقوافل الطبيه والاصحاح البيئى لما تحققه من خدمات متميزة للمجتمع على المستوى الطبى والزراعى والبيطرى، وصرف العلاج للمرضى.

وصدق المجلس على الجلسة السابقة، ثم ناقش جدول الأعمال بالنظر بالكتاب الوارد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن توجيهات رئيس الوزراء بأهمية العمل على تعزيز العلاقات المصرية مع دوله جنوب السودان فى كافه المجالات، وكذلك ناقش المجلس قيام الدكتور محمد التابعى عميد معهد الإستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك بعمل بعض الندوات والدورات فى مجال الإستزراع السمكى، وعمل برتوكولات تعاون مع بعض المؤسسات بمجال الاستزراع السمكى.

وقامت الدكتوره نفين جلال وكيل كلية السياحه والفنادق بعرض أجنده الندوات، التى تعقدها الكليه خلال الفصل الدراسى الثانى، كماقامت الدكتوره منى قيصر وكيل كلية العلوم بعرض الجدول الزمنى لفعاليات الأسبوع البيئى لهذا العام.