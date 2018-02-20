حى المنتزة ينظم قافلة سكانية شاملة شرق الاسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحي ثان المنتزه شرق الاسكندرية قافلة سكانية تحت إشراف اللواء عادل سلامة رئيس الحي وبتنسيق مع مدير مركز معلومات التنمية المحلية و ذلك بميدان مكة المكرمة بالعصافرة قبلي.

حيث جاءت القافلة بالتعاون مع إدارة المنتزه الطبية و الطبيبة المتفرغة الدمتورة مها رفعت وتم إجراء الكشوفات الطبية اللازمة للسيدات من أهالي المنطقة بإجمالي 200 حالة في تخصص امراض النساء وعدد 311 حالة أمراض باطنة وعدد 20 حالة اطفال.

ومن خلال الأطباء البيطريين ممثلي إدارة المعمورة البيطرية تم إجراء الكشوفات البيطرية على (15)حالة من الحمام والدواجن والأرانب وعلى جانب آخر تم تنظيم اختبار محو أمية لعدد 19 ممتحن من خلال حضور السيد مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار .

فيما تم إجراء التحاليل المجانية لأهالي العزبة للكشف المبكر عن فيروس سي من خلال سيارة التحاليل المتنقلة حيث تم إجراء التحاليل لعدد 400 حالة من بينهم 20 حالة إيجابية مصابة بالمرض وتم توجيههم لجهة الاختصاص لتلقي العلاج .

وشاركت شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية بمنفذ متحرك لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة كما شاركت المنطقة الشمالية العسكرية بمنفذ متحرك لبيع السلع والمنتجات الغذائية (سيارة السلام) بالاضافة الى مشاركة إدارة الشئون الاجتماعية بالمنتزه لتوعية الأهالي بمعاشات تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا وكيفية الحصول عليها و مشاركة مديرية الاوقاف بالإسكندرية بالتوعية الدينية لأهالي المنطقة.