حريق بموقع تجميع خردة بمدينة دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – موحمد سليمان

شب حريق محدود بقطعة أرض فضاء مخصصه لتجميع تجار الخردة بشارع البربرى بحى دحروج التابع لمدينة دسوق بكفر الشيخ.

وهرعت سيارات الدفاع المدنى، والإسعاف لموقع الحريق، كما انتقل للموقع اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، والعميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، وتمكن رجال الدفاع المدنى إخماد الحريق.

قال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، ورد بلاغ لغرفة عمليات رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق إخطارًا بنشوب حريق محدود بقطعة أرض فضاء مخصصه لتجميع تجار الخردة بشارع البربرى بدسوق حى دحروج، وانتقل على الفور لموقع الحريق، ووجه وحدة الحماية المدينة وقسم شرطة دسوق والإسعاف والنجدة للموقع، وتم الدفع بسيارتين إطفاء، وتم إخماد الحريق فى حينة، ولا يوجد أى خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة من قبل الجهات المعنية.