حبس عاطل اغتصب والدته تحت تهديد السلاح بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس عاطل اغتصب والدته تحت تهديد السلاح بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقالثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:20 م
الغربية - مصطفى عادل
شهدت مدينة طنطا واقعة مؤسفة عقب قيام عاطل باغتصاب والدته التى تبلغ من العمر 54 عاما تحت تهديد السلاح الأبيض وإحداث إصابات بها ظنا منه سوء سلوكها، على الفور تمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقيب محمود العسال معاون المباحث بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه للواقعة تفصيليا.
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بتحرير ربه منزل محضرا بقسم أول طنطا تتهم نجلها باغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض وإحداث إصابات بها، ووجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونيه حياله، وتم إعداد مأمورية من ضباط مباحث قسم أول طنطا، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
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بواسطة:
صريح
لا حول ولا قوة الا بالله
مستحيل ان انسان عاقل يفعل هذا الفعل الا اذا كان تحت تأثير مخدر وللاسف المخدرات منتشره كثيرا ..
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بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري -القاهرة ...
ألا يستحق الإعدام يا قضاة ؟؟؟
ضرب جميع التشريعات الدينية والقانونية بإغتصاب والدتة ألا يستحق هذا الحيوا إعدامه في ميدان عام ..ألهذه الدرجة وصل الإجرام وضرب كل القيم والتشريعات والقوانين ..مفروض بعد الإعتراف مباشرة يتم إعدام هذا الحيوان أمام منزل والدتة وفي حضور جمع من الناس ليتم ضرب عنقة بالسيف لأنه أنسب ما يكون له .
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بواسطة:
سمير
ابحث عن المخدرات وافلام البورنو وصحبة السوء
اعترف .. ماذا سيكون الحكم عليه من قبل المحكمة المختصة ؟ شئ مقرف ومقزز .
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بواسطة:
بنت مصرية
علامات الساعة !!
ظن ان أمه سيئة السلوك فاغتصبها !! لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا ضاعت الأمانة فانتظروا القيامة ) واحنا فى زمن ضاعت فيه كل القيم مش الأمانة بس , بقى الشخص ميأتمنش أقرب الناس له , حتى فلذة كبده , ابن يغتصب أمه !! ويعترف كمان !!دا لو مكانش اعترف وكانت أمه هى اللى اشتكت كان ممكن نشك انها اتجننت لما تقول ابنى اغتصبنى !! ده قليل عليه الشنق , دا مفروض تبتكرله وسيلة اعدام جديدة عن طريق انه يتقطع الى أجزاء وهو حى !!يا اخى حتى لو امك دى عاهرة , ده ميديكش الحق انك تغتصبها !! دى الرجولة فى مفهومك !! ده علشان اللى حرمهم ربنا من الأنجاب يحمدوا ربنا , أكيد محدش فيهم هينبسط لما ابنه يقتله أو ابنها يغتصبها !!
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بواسطة:
حازم
لا اله الا الله
هذا اخر الزمان لهذه الدرجه يا اخونا اى مخدر ينسى الانسان أمه
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بواسطة:
درش
الناس اللى عماله تقول مخدرات؟
مخدرات ايه وخره ايه فى حد يغتصب امه؟؟؟؟؟
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بواسطة:
دعاء
أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك
الله يخرب بيتك . حتى لو كانت سيئة السمعة حق عليك ان تقبل قدمها . روح يا شيخ منك لله . هل العقوق والسفالة والاجرام تصل لهذه الدرجة . وفى النهاية عدة سنوات من السجن .
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بواسطة:
احمد
امه تتحمل المسئولية ايضا
الام تتحمل مسئولية عدم تربيته على هذا حلال وهذا حرام فلم تغرس فى نفسه منذ طفولته الوازع الدينى وحفظ كلام الله فمن شب على شئ شاب عليه فلو احسنت هذه الام تربيته وغرست فيه حب دخول بيت الله وحفظ كلامه فسيحفظه الله من كل مكروه وسلوك غير سوى اما ان تركته لاصدقاء السوء وعدم تقويمها له سيكون بلطجيا وفى المرة القادمة سيقضى عليها تماما ويسكنها مقابر الغفير فى القريب العاجل