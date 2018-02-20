حبس عاطل اغتصب والدته تحت تهديد السلاح بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيق

الغربية - مصطفى عادل

شهدت مدينة طنطا واقعة مؤسفة عقب قيام عاطل باغتصاب والدته التى تبلغ من العمر 54 عاما تحت تهديد السلاح الأبيض وإحداث إصابات بها ظنا منه سوء سلوكها، على الفور تمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقيب محمود العسال معاون المباحث بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه للواقعة تفصيليا.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بتحرير ربه منزل محضرا بقسم أول طنطا تتهم نجلها باغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض وإحداث إصابات بها، ووجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونيه حياله، وتم إعداد مأمورية من ضباط مباحث قسم أول طنطا، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.