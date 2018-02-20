حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على باقئ الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة أحيانا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وهنالك فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة من المطر فى أجزاء من شرق وجنوب المملكة عصراً.

وتكون الرياح جنوببة شرقية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: متغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً فى مختلف المناطق مع ظهور السحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.