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جهود للقبض على سارقى مصوغات بنصف مليون جنيه من شقة بالعجوزة

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:00 ص
جهود للقبض على سارقى مصوغات بنصف مليون جنيه من شقة بالعجوزة مشغولات ذهبية - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية تتعدى قيمتها نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالى وأجهزة كهربائية من شقة بالعجوزة، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة.

تقدم "علاء.ع" مهندس ببلاغ لقسم شرطة العجوزة أفاد فيه بسرقة مجهولين لشقة والدته الكائنة بشارع السودان، فانتقل الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة والنقيب أحمد عادل إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة استولوا على مشغولات ذهبية ملك صاحبة الشقة، تتعدى قيمتها نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 9 آلاف ريال و26 ألف جنيه، وأجهزة كهربائية.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وجمع المعلومات للتوصل لهوية المتهمين، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.


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