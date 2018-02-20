جنايات القاهرة تجدد حبس مصور صحفى 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

جنايات القاهرة تجدد حبس مصور صحفى 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:21 م
محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تحديد حبس مصور صحفى 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على المتهم "محمد الحسينى" أثناء قيامه بعمل استطلاع حول زيادة الأسعار بمنطقة وسط البلد وتحريض المواطنين.
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