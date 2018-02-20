جمارك الدخيلة بالإسكندرية تضبط محاولة تصدير وهمى للتهرب من سداد الضرائب

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، برئاسة مصطفى الغرباوى مدير عام الجمرك، من ضبط محاولة تصدير وهمية قامت بها إحدى الشركات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



جاء ذلك أثناء قيام اللجنة الجمركية بالوردية المسائية باللوجستية الثانية برئاسة الدكتور ياسر يسرى، بإنهاء إجراءات الكشف والمعاينة لمشمول الحاوية رقم UETU232757/1 بيان جمركى رقم 1837 لسنة 2018، بنظام إعادة التصدير لإحضار البديل الصالح بدون رد رسوم باسم شركة "هـ . إ . ل" عن صنف سبق وروده بالبيان الجمركى وارد نهائى رقم 20261 فى 2017/8/21، والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 5 بالتات بوزن إجمالي 3049 كجم مصدرة للجزائر، ومقدم عنه فاتورة رقم 02/2018EHP مختومة بموافقة الهيئة العامة للإستثمار بلا مانع من التصدير لإستيراد البديل الصالح لعدد 2 وحدة تبريد و 5 تانك هواء سعة 50 لتر.





وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1 وحدة تبريد كاملة بلوازمها و1 تانك هواء سعة 50 لتر منشأ تركى، مخالفا بذلك الكمية الواردة بالمستندات، وبعجز مقداره عدد 1 وحدة تبريد وعدد 4 تانك هواء سعة 50 لتر، وهو ما يعنى قيام الشركة المذكورة بعملية تصدير وهمى بهدف التدليس على رجال الجمارك والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية على تلك الوحدات حال ورودها والإفراج عنها كبديل صالح بدون سداد الضرائب والرسوم الجمركية.



وبلغت القيمة الجمركية 133 ألف و46 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 73 ألف و262 جنيه، وبمواجهة المسئول عن الشركة أقر بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك وقام بسداد المستحقات، و قرر عادل حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.