جامعة سوهاج تكرم 45 من الطلاب المكفوفين المتفوقين صور





سوهاج محمود مقبول

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، الاحتفال الأول للجمعية العلمية الطلابية، بكلية الطب البشرى، (SMSA) لتكريم المكفوفين المتفوقين، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق، عميد كلية الطب، والدكتور جمال عبد اللطيف رضوان، استاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الأسبق، والمشرف علي (SMSA) وحضر الحفل عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب أوليا الأمور.

وقال رئيس الجامعة أثناء الإحتفال أن المساهمة بقوه وفعالية في تنمية المجتمع، أحدهم أهم أولويات الجامعة، أضافة إلى تخريج أجيال قادرة علي تحمل المسئولية، وذلك عن طريق بناء شخصية الطالب وتطوير الامكانات التي تجعله قادر عَلِي مواكبة سوق العمل بعد التخرج، مشيداً بدور الجمعية العلمية الطلابية

وما تقوم به من أنشطة طلابية متميزة، تخدم بها طلاب الجامعة والمجتمع الخارجي، كما وجه شكره للقائمين علي العمل في مركز نور البصيرة في الجامعة، أشاد بما يقومون به من تقديم خدمات متميزة لذوي الاعاقة البصرية، كما توجه بشكر خاص، لأباء وأمهات الطلاب المكفوفين علي دعمهم لابنائهم المتفوقين.

وذكر الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد الكلية الأهتمام بتنظيم الأنشطة الطلابية، من اهم الرسائل التي تسعي الكلية في تحقيقها، وتعتبر الجمعية العلمية الطلابية هي كتيبة داخل الكلية فنشاطها لم يقتصر داخل الجامعة، بل امتد ليخرج خارج أسوار الجامعة لخدمة المجتمع الخارجي.

واوضح الدكتورجمال عبداللطيف رضوان استاذ جراحة العيون والمشرف علي الجمعية العلمية الطلابية، ان الجمعية أنشئت منذ سنين عديدة، والهدف منها إيجاد نشاط طلابي متميز يخدم الطالب والكلية والجامعة والوطن، بحيث يكون علي ارتباط وتفاعل مع الأنشطة الطلابية علي مستوي الجمهورية وذلك لتعريف الشباب بكيفية التفاعل فيما بينهم والتفاعل مع من حولهم لخلق اجيال هدفها بناء الشخصية وبناء الوطن.

من الجدير بالذكر أن الحفل اشتمل علي العديد من الفقرات الفنية والغنائية للموهوبين من طلاب الإعاقة البصرية وفِي نهايته كرم رئيس الجامعة ٤٥ من الطلاب المتفوقين والمتميزين من طلاب مدرسة النور والامل ومركز نور البصيره في الجامعة، كما كرم عدد من المدربين والمشرفين في مركز نور البصيرة ومدرسة النور.