جامعة سوهاج تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة بجامعة المنيا





سوهاج محمود مقبول

تشارك جامعة سوهاج فى أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة والذى تنظمه جامعة المنيا فى الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجارى. صرح بذلك الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تحرص على المشاركة فى فعاليات هذا الملتقى لأول مرة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تساهم فى بناء شخصيتهم، وتعطيهم ثقة بالنفس وقدرة على مواجهة المجتمع الخارجى.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه سيشارك بالأسبوع 24 طالبا و6 طالبات، وبمشاركة 25 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، وسيتضمن الأسبوع عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية، بالإضافة إلى النشاط الاجتماعى والجوالة .

وأوضح إسماعيل الظهرى مدير إدارة رعاية الشباب المركزية أنه تم تأهيل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركين عن طريق معسكر تأهيل رياضى فى المجالات الرياضية والجوالة بملاعب المدينة الجامعية، وذلك لإعدادهم لمنافسات الأسبوع.

جدير بالذكر أن الأسبوع سينظم بالصالة المغطاة بجامعة المنيا من خلال حفل افتتاح، وسيكون هناك ندوة عن كيفية دمج طلاب ذوى الاعاقة مع قرنائهم من الطلاب داخل الجامعة، وكما ستضمن الاسبوع حفل ختامى لكل نشاط، بالإضافة الى حفل ختامى نهائى لكل فعاليات الاسبوع.