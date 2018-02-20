video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة بجامعة المنيا

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:00 ص
جامعة سوهاج تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة بجامعة المنيا جامعة المنيا - أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تشارك جامعة سوهاج فى أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة والذى تنظمه جامعة المنيا فى الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجارى. صرح بذلك الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة.

 وأضاف أن الجامعة تحرص على المشاركة فى فعاليات هذا الملتقى لأول مرة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تساهم فى بناء شخصيتهم، وتعطيهم ثقة بالنفس وقدرة على مواجهة المجتمع الخارجى.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه سيشارك بالأسبوع 24 طالبا و6 طالبات، وبمشاركة 25 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، وسيتضمن الأسبوع عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية، بالإضافة إلى النشاط الاجتماعى والجوالة .

 وأوضح إسماعيل الظهرى مدير إدارة رعاية الشباب المركزية أنه تم تأهيل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركين عن طريق معسكر تأهيل رياضى فى المجالات الرياضية والجوالة بملاعب المدينة الجامعية، وذلك لإعدادهم لمنافسات الأسبوع.

جدير بالذكر أن الأسبوع سينظم بالصالة المغطاة بجامعة المنيا من خلال حفل افتتاح، وسيكون هناك ندوة عن كيفية دمج طلاب ذوى الاعاقة مع قرنائهم من الطلاب داخل الجامعة، وكما ستضمن الاسبوع حفل ختامى لكل نشاط، بالإضافة الى حفل ختامى نهائى لكل فعاليات الاسبوع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال توصيل الصرف الصحى بمدينة أخميم

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

ذوى الاعاقة



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة