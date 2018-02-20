جامعة القاهرة تستضيف غداً مبادرة روزاليوسف "سلامتك اولاً"

تستضيف الجامعة، غدًا الأربعاء، بقاعة سلطان القاسمى بالمكتبة المركزية فى حرم الجامعة، إحدى فعاليات منتدى روز اليوسف (سلامتك أولا)، حول تأثير المخدرات على السائقين، المتهم الأول فى حوادث الطرق، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف.

ويحضر الندوة عدد كبير من المتحدثين، من بينهم اللواء زكريا الغمرى مدير إدارة مكافحة المخدرات ليتحدث عن دور إدارة مكافحة المخدرات فى الحد من الحوادث بالكشف عن المتعاطين أثناء القيادة، واللواء طبيب يوسف الوصال رئيس الجمعية المصرية لمكافحة المخدرات والمسكرات ويتحدث عن التعاطى أثناء القيادة وكيفية الخروج منها. كما يشارك فى الندوة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، والدكتورة ريهام محيى أستاذ مساعد بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن ثقافة الإستهتار بين الشباب أثناء القيادة، كما يشارك بالحضور الأساتذة والطلاب بالجامعة، بالإضافة إلي عرض فيلم عن حوادث الطرق فى مصر.

جدير بالذكر، أن مبادرة "سلامتك أول " أطلقتها مؤسسة روز اليوسف فى 14 فبراير الماضى بافتتاح كبير ضم العديد من المسئولين والوزراء والمتخصصين فى المرور والطرق، وذلك فى محاولة مجتمعية لمواجهة تلك الكارثة القومية ذات الخسائر الفادحة بشريا واقتصاديا واجتماعيا.