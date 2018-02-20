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تكريم وزيرة الاستثمار باحتفالية Business Today لدورها فى برنامج الإصلاح

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 01:04 ص
تكريم وزيرة الاستثمار باحتفالية Business Today لدورها فى برنامج الإصلاح تكريم سحر نصر


كتب – إسلام سعيد
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كرمت مجلة Business Today، عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة، ومن بينهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.

 

تأتى احتفالية bt100، التى نظمتها مجلة Business Today للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى لعام 2017، بحضور نحو 600 شخصية تمثل قادة القطاعات الاقتصادية، ولفيف من الوزراء على رأسهم عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بأحد فنادق القاهرة.

 

وأقيمت احتفالية bt100 تحت رعاية نخبة من كبرى البنوك والشركات والمؤسسات المصرية، منها: البنك التجارى الدولى CIB، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك العربى الإفريقى، وشركة فورى، وشركة بيبسيكو، والشركة المصرية للاتصالات "we"، ومجموعة طلعت مصطفى، وجوميا، وهايد بارك العقارية وغبور أوتو.

 

 وجرى اختيار الشركات التى تم تكريمها فى الاحتفالية وفقًا للدراسات والأبحاث السوقية المعتمدة على معايير تقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق، بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشئون الاقتصادية.


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