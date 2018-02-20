تكريم فريقى القدم الخماسية والسلة للفتيات ببنها لفوزهما بأولمبياد الجامعات





القليوبية-نيفين طه

قام الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها بتكريم فريقى كرة السلة وكرة القدم الخماسية للطالبات، بعد فوزهما بالمركزين الأول والثانى فى أوليمبياد الفتاة الجامعية الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ.

وقال القاضى، إنه سعيدًا بتحقيق أبناء جامعة بنها الفوز فى مختلف المسابقات الرياضية والفنية والعلمية التى يشتركون فيها ويمثلون الجامعة تمثيلًا مشرفًا، موضحًا أن هذه النماذج الطيبة تؤكد على أن شبابنا بخير، وان ما تقدمة الجامعات المصرية لطلابها من علم ورعاية تمثل مستوى متقدم رغم كل الانتقادات التى توجه للتعليم الجامعى، والتى يهدف من يطلقونها زعزعة ثقة الطلاب فى أنفسهم وبلدهم، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الهجمات الشرسة على التعليم بمزيد من الارتباط بالطلاب، والتطوير المستمر للعملية التعليمية ذاتها.

شهد التكريم الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وعددًا من عمداء الكليات.