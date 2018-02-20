"تعليم كفر الشيخ" يحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التحدث بالفصحى





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية حصلت على المركز الأول فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والنحو والخطابة على مستوى الجمهورية بفوز أحمد سعد عبد الفتاح النصارى، الطالب بالصف الثالث الثانوى العام بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بالمركز الأول فى المسابقة .

وأضاف عثمان ، فى بيان له، أن المديرية لا تدخر جهدًا فى تشجيع الطلاب وخاصة المتفوقين فى كافة المجالات والأنشطة ، مؤكدًا على أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، سيكرم الطالب خلال الأيام المقبلة.