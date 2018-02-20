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تركيا تطلق سراح رئيسة سابقة لحزب مؤيد للأكراد

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:04 م
تركيا تطلق سراح رئيسة سابقة لحزب مؤيد للأكراد الشرطة التركية


أنقرة (أ ف ب)
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أطلقت تركيا الثلاثاء، سراح الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديموقراطى المؤيد للأكراد، بحسب ما أعلنه الحزب، والتى كانت اعتقلت بعد انتقادها العملية العسكرية للجيش التركى فى شمال سوريا.

واعتقلت الشرطة سربيل كمال باى فى انقرة فى 13 فبراير بعد يومين على تركها منصبها الحزبى.

وقال الحزب على تويتر "تم إطلاق سراح رئيستنا المشاركة السابقة سربيل كمال باى، الدفاع عن السلام ليس جريمة، بل هو واجب وعمل مشرف!".

ورغم اطلاق سراحها، لا تزال كمال باى تواجه تهما وابقيت تحت المراقبة القضائية، ويتعين عليها المثول امام السلطات بشكل دوري، ولا يمكنها مغادرة البلاد، بحسب ما أكده مسئول حزبى لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه. 


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