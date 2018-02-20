تركيا تطلق سراح رئيسة سابقة لحزب مؤيد للأكراد

تركيا تطلق سراح رئيسة سابقة لحزب مؤيد للأكرادالثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:04 م
الشرطة التركية
أنقرة (أ ف ب)
إضافة تعليق
أطلقت تركيا الثلاثاء، سراح الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديموقراطى المؤيد للأكراد، بحسب ما أعلنه الحزب، والتى كانت اعتقلت بعد انتقادها العملية العسكرية للجيش التركى فى شمال سوريا.
واعتقلت الشرطة سربيل كمال باى فى انقرة فى 13 فبراير بعد يومين على تركها منصبها الحزبى.
وقال الحزب على تويتر "تم إطلاق سراح رئيستنا المشاركة السابقة سربيل كمال باى، الدفاع عن السلام ليس جريمة، بل هو واجب وعمل مشرف!".
ورغم اطلاق سراحها، لا تزال كمال باى تواجه تهما وابقيت تحت المراقبة القضائية، ويتعين عليها المثول امام السلطات بشكل دوري، ولا يمكنها مغادرة البلاد، بحسب ما أكده مسئول حزبى لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه.
إضافة تعليق
Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب
يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة