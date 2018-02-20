تركيا تأمل فى تسوية الخلافات مع أمريكا بشأن بلدة منبج السورية عبر الحوار





(رويترز)

قال المتحدث الرئيسى باسم الحكومة التركية، الاثنين، إن بلاده تأمل ألا تكون عملية مزمعة فى بلدة منبج السورية ضرورية وأن يتسنى لها بدلا من ذلك تسوية الخلافات بشأن البلدة من خلال الحوار مع الولايات المتحدة.

وأدلى بكر بوزداج وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء بالتصريحات فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع للحكومة.