تركيا:اتفاق الحكومة السورية والأكراد حول عفرين هدفه الدعاية ولن نوقف عمليتنا

تركيا:اتفاق الحكومة السورية والأكراد حول عفرين هدفه الدعاية ولن نوقف عمليتناالثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:01 ص
الجيش التركى - أرشيفية
وكالات الأنباء
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اعتبرت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن الأنباء الواردة عن وجود اتفاق بين الحكومة السورية وبين وحدات حماية الشعب الكردى فى عفرين "بروباجندا"، مشددة على أنها عازمة على المضى قدما فى عملية "غصن الزيتون"، التى أطلقتها يوم 20 يناير الماضى، فى ظل أى تطورات.
وبحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، على حسابه على "تويتر"، إن "الأنباء حول اتفاق الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردية حول عفرين هدفها الدعاية، ولكن هذا لا يعنى عدم وجود مساومات سرية"، مشددًا على أن عملية "غصن الزيتون" ستستمر بعزم كما هو مخطط لها فى كل الأحوال وستحقق أهدافها.
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