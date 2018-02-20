ترامب يقرر حضور عشاء نادى "جريديرون" ولم يحسم أمر حفل مراسلى البيت الأبيض





أ ف ب

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا العام بعشاء نادى "جريديرون"، وهو تجمع سنوى للسياسيين والصحفيين، ليشكل ذلك أول مشاركة من هذا القبيل للرئيس الأمريكى الذى كان فى السابق قد صعّد خلافاته الحادة مع وسائل الإعلام.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، نية "ترامب" المشاركة فى عشاء نادى "جريديرون"، لكنها قالت فى المقابل إن الرئيس "لم يتخذ أى قرار بشأن العشاء السنوى لمراسلى البيت الأبيض".

وفى العام الفائت كان ترامب قد أعلن أنه لن يشارك فى العشاء السنوى لمراسلى البيت الأبيض عقبب إشكال بشأن السماح لصحفيين بالمشاركة فى لقاءات البيت الأبيض الإعلامية، وشكّل امتناع ترامب عن حضور حفل مراسلى البيت الأبيض فى 29 أبريل 2017 خرقا لتقليد عادةً ما يكون فيه الرئيس ضيف الشرف فى إطار حفل يحضره الكثير من المشاهير.

وكتب الرئيس الأمريكى فى تغريدة فى العام المنصرم، "لن أشارك فى عشاء رابطة مراسلى البيت الأبيض هذا العام"، وأضاف "أطيب التمنيات للجميع، و(أرجو) أن تمضوا ليلة سعيدة!"، غير أنّ رابطة مراسلى البيت الأبيض التى بدأت تنظيم هذا العشاء السنوى فى 1921 بهدف جمع أموال من أجل منح صحفية، عقدت العشاء العام الفائت كما كان مقررا.

وقال رئيسها جيف ميسون على "تويتر" - يومذاك - أن العشاء "كان وسيبقى احتفالا بالتعديل الأول (للدستور، يضمن حرية الصحافة) والدور المهم الذى تلعبه صحافة إخبارية مستقلة فى جمهورية سليمة"، وبنى ترامب حملته الرئاسية على انتقاد وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية التى عارضت هيئاتها التحريرية بغالبيّتها ترشيحه، ثم كثّف هجومه منذ توليه الرئاسة متهما الإعلام بالتحيز والمبالغة فى تصوير نكساته والتقليل من حجم انجازاته.