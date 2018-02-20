video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يقرر حضور عشاء نادى "جريديرون" ولم يحسم أمر حفل مراسلى البيت الأبيض

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:17 ص
ترامب يقرر حضور عشاء نادى "جريديرون" ولم يحسم أمر حفل مراسلى البيت الأبيض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ف ب
إضافة تعليق

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا العام بعشاء نادى "جريديرون"، وهو تجمع سنوى للسياسيين والصحفيين، ليشكل ذلك أول مشاركة من هذا القبيل للرئيس الأمريكى الذى كان فى السابق قد صعّد خلافاته الحادة مع وسائل الإعلام.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، نية "ترامب" المشاركة فى عشاء نادى "جريديرون"، لكنها قالت فى المقابل إن الرئيس "لم يتخذ أى قرار بشأن العشاء السنوى لمراسلى البيت الأبيض".

وفى العام الفائت كان ترامب قد أعلن أنه لن يشارك فى العشاء السنوى لمراسلى البيت الأبيض عقبب إشكال بشأن السماح لصحفيين بالمشاركة فى لقاءات البيت الأبيض الإعلامية، وشكّل امتناع ترامب عن حضور حفل مراسلى البيت الأبيض فى 29 أبريل 2017 خرقا لتقليد عادةً ما يكون فيه الرئيس ضيف الشرف فى إطار حفل يحضره الكثير من المشاهير.

وكتب الرئيس الأمريكى فى تغريدة فى العام المنصرم، "لن أشارك فى عشاء رابطة مراسلى البيت الأبيض هذا العام"، وأضاف "أطيب التمنيات للجميع، و(أرجو) أن تمضوا ليلة سعيدة!"، غير أنّ رابطة مراسلى البيت الأبيض التى بدأت تنظيم هذا العشاء السنوى فى 1921 بهدف جمع أموال من أجل منح صحفية، عقدت العشاء العام الفائت كما كان مقررا.

وقال رئيسها جيف ميسون على "تويتر" - يومذاك - أن العشاء "كان وسيبقى احتفالا بالتعديل الأول (للدستور، يضمن حرية الصحافة) والدور المهم الذى تلعبه صحافة إخبارية مستقلة فى جمهورية سليمة"، وبنى ترامب حملته الرئاسية على انتقاد وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية التى عارضت هيئاتها التحريرية بغالبيّتها ترشيحه، ثم كثّف هجومه منذ توليه الرئاسة متهما الإعلام بالتحيز والمبالغة فى تصوير نكساته والتقليل من حجم انجازاته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب ينتقد المذيعة أوبرا وينفرى بسبب فقرة من برنامج 60 دقيقة

صور.. كرنفال سويسرا يسخر من الزر النووى لـ"ترامب" وصواريخ "كيم جونج أون"

كاتب أمريكى: ترامب يتجاهل أسوأ هجوم على أمريكا منذ 11 سبتمبر

"دعوة للعشاء" مع نجل ترامب لكل من يشترى شقة فى أبراجه بالهند

فيس بوك: التأثير على الناخبين لصالح ترامب لم يكن هدف الروس

ترامب يدعم الجهود لتشديد التدقيق فى السوابق عند شراء سلاح

البيت الأبيض: ترامب يشدد إجراءات فحص الخلفيات الإجرامية لراغبى شراء الأسلحة

اخبار عالمية

دونالد ترامب

مراسلى البيت الابيض

الصحافة الامريكية

حرية الصحافة

اخبار العالم

الرئيس الامريكى

البيت الابيض

اخبار امريكا



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة