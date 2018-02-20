ترامب يساند رومنى فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ





رويترز

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تأييده لترشح ميت رومنى لمقعد فى مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا فى انتخابات التجديد النصفى وذلك رغم انتقادات رومنى الكثيرة للرئيس.

كان رومنى، المرشح الجمهورى السابق للرئاسة، وصف ترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2016 "بالمخادع" الذى "يظن أن الشعب الأمريكى بلهاء". ورد ترامب واصفا رومنى بأنه "اختنق كالكلب" أثناء حملته الانتخابية الرئاسية عام 2012 أمام المرشح الديمقراطى باراك أوباما.

وقال ترامب على تويتر إن رومنى "سيكون عضوا رائعا لمجلس الشيوخ وخلفا قديرا لأورين هاتش ويحظى بدعمى الكامل وتعزيزى"، وكان رومنى أعلن يوم الجمعة أنه سيرشح نفسه ليشغل مقعد عضو مجلس الشيوخ أورين هاتش الذى سيتقاعد.