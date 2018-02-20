ترامب يساند رومنى فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ

ترامب يساند رومنى فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخالثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:38 ص
ترامب - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تأييده لترشح ميت رومنى لمقعد فى مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا فى انتخابات التجديد النصفى وذلك رغم انتقادات رومنى الكثيرة للرئيس.
كان رومنى، المرشح الجمهورى السابق للرئاسة، وصف ترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2016 "بالمخادع" الذى "يظن أن الشعب الأمريكى بلهاء". ورد ترامب واصفا رومنى بأنه "اختنق كالكلب" أثناء حملته الانتخابية الرئاسية عام 2012 أمام المرشح الديمقراطى باراك أوباما.
وقال ترامب على تويتر إن رومنى "سيكون عضوا رائعا لمجلس الشيوخ وخلفا قديرا لأورين هاتش ويحظى بدعمى الكامل وتعزيزى"، وكان رومنى أعلن يوم الجمعة أنه سيرشح نفسه ليشغل مقعد عضو مجلس الشيوخ أورين هاتش الذى سيتقاعد.
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة