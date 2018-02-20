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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:15 م
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تراجع كبير عام 2017 للهجرة غير الشرعية فى الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:12 م
تراجع كبير عام 2017 للهجرة غير الشرعية فى الاتحاد الأوروبى مهاجرون


وارسو (أ ف ب)
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 تراجع عدد عمليات العبور غير الشرعية لحدود الاتحاد الأوروبى بنسبة 60% فى 2017، مقارنة بالعام 2016 ، كما أعلنت الثلاثاء وكالة فرونتكس للحدود، بالاستناد إلى الأرقام التى قدمتها البلدان الأعضاء.

وقد بلغ إجمإلى عمليات العبور المكتشفة 204219 العام الماضى، فى مقابل 511074 فى 2016 و1،8 مليون فى 2015، كما جاء فى تقرير لفرونتكس يحمل عنوان "تحليل مخاطر 2018" وصدر فى وارسو، مقر الوكالة.

ولوحظ هذا التراجع على طريق البحر المتوسط الشرقى (وبالتإلى على طريق البلقان الغربية) وعلى طريق البحر المتوسط الأوسط، فيما سجل طريق البحر المتوسط الغربى ارتفاعا ملحوظا.

ولكن عدد عمليات العبور عام 2017 يبقى اعلى من كل الأرقام المسجلة قبل 2014، ويؤكد أن "الضغط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى يبقى مرتفعا"، كما كشفت فرونتكس. 


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