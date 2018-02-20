تراجع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهاً





كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بقيمة 4 جنيهات فى تعاملات سوق الصاغة، ليسجل عيار 21، وهو الأكثر انتشارا بالسوق المصرى، مبلغ 654 جنيها حتى صياغة التقرير.

وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن أسعار الذهب عالميا انخفضت قرابة 13 دولار على مدار اليوم، الأمر الذى أثر على أسعار الذهب فى سوق الصاغة بمصر، متوقعا مزيد من التراجع.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 :560 جنيها

عيار 21 : 654 جنيها

عيار 24 : 747 جنيه

الجنيه الذهب : 5232 جنيها

الأوقية : 1329 دولار

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.