تجديد حبس نائب رئيس "مصر القوية" المتهم فى "المحور الإعلامى للإخوان" 15 يوما

تجديد حبس نائب رئيس "مصر القوية" المتهم فى "المحور الإعلامى للإخوان" 15 يوماالثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:01 م
حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
وقال عبد الرحمن هريدى، المحامى، إن النيابة استكملت التحقيقات مع محمد القصاص، وأنهم تقدموا بطلب لاستلام المنزل الخاص به، وأن النيابة واجهت المتهم بالأحراز المضبوطة بالقضية، وقررت تجديد حبسه على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة بـ"مكملين 2".
كان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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