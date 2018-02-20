"تجارة الأزهر" تنظم اليوم ندوة حول الجدوى الاقتصادية لمشروع الضبعة النووى





كتب لؤى على

تعقد كلية التجارة بنين بالقاهرة اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "الجدوى الاقتصادية لمشروع محطة الضبعة النووية"، يحاضر فيها الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، والدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية.

وصرح الدكتور محمد يونس عبدالحليم عميد الكلية، بأن الندوة تأتى فى إطار الموسم الثقافى للكلية، وتهدف إلى تعريف الطلاب بالفائدة الاقتصادية التى ستعود على الوطن بإنشاء تلك المحطة، التى كانت بمثابة ضرورة قصوى وحلم للمصريين منذ عشرات السنين.

وأضاف، أن الدخول فى عصر الطاقة النووية ليس فقط لتوليد الكهرباء بل يمثل نقلة نوعية فى التكنولوجيا والتعليم والارتقاء بالصناعة المصرية، والانتقال خطوات للأمام لن يتحقق إلا بهذا العمل.. وسوف ينعكس هذا المشروع بآثاره الإيجابية على مصر كلها.