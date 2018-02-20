تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و"إيجى إكس 30 يتخطى 15200 نقطة





كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت كافة المؤشرات باستثناء مؤشرى العشرينى والخمسينى، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 879.182 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 37.6 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 108.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 4.8 مليون جنيه، 99.6 مليون جنيه، 61.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 15219 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% عند مستوى 2691 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14986 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 508 نقطة.

وارتفعت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 74 شركة، ولم تتغير 31 شركة.