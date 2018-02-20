تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل





كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية وذلك بسبب أعطال فنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية، إن رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس تأخرت عن موعد إقلاعها المقرر فى جدول التشغيل بسبب عطل فنى بالطائرة، كما تأخر إقلاع رحلة الخطوط الكويتية 452 عن موعدها لمدة ساعة بسبب ظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط نسمة 130 المتجهة إلى الطائف تأخرت لمدة ساعتين بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، كما تأخر إقلاع رحلات الاتحاد 656 المتجهة إلى أبو ظبى ورحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط، ورحلة الخطوط الأردنية 6869 المتجهة إلى العقبة لمدة ساعة بسبب ظروف التشغيل.