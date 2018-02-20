تأجيل محاكمة 30 متهما فى "أحداث عنف المطرية" لـ19 مارس

تأجيل محاكمة 30 متهما فى "أحداث عنف المطرية" لـ19 مارسالثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:53 م
المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، لـ19 مارس لاستكمال سماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
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