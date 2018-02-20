تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى "مشاجرة الجيرة" ببولاق لـ 18 مارس

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى "مشاجرة الجيرة" ببولاق لـ 18 مارسالثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:15 م
المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى اتهامهم بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة بولاق الدكرور حدثت يونيه من عام 2015 ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، لجلسة 18 مارس لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
كانت محكمة الجنايات قد قضت فى مارس الماضى بالحكم على المتهمين غيابيا بالسجن ما بين السجن من 10 سنوات إلى 15 سنة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وإحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.
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