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تأجيل إعادة محاكمة 25 إخوانيا متهمين بأحداث عنف فى المنيا لـ27 فبراير

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:31 م
تأجيل إعادة محاكمة 25 إخوانيا متهمين بأحداث عنف فى المنيا لـ27 فبراير محكمة - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 25 متهما من عناصر الإخوان، فى أحداث عنف بمركزى أبو قرقاص والمنيا، إلى جلسة 27 فبراير الجارى، للمرافعة فى القضيتين.
 
تأتى القضية الأولى، بإعادة محاكمة 17 متهما من عناصر الإخوان، فى أحداث اقتحام وحرق نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد الشهر الماضى، والثانية تتعلق باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص، والمتهم فيها 8 أشخاص تعاد إجراءات محاكمتهم، بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
 
 

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