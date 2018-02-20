"بى سى" تفوز بجائزة "رائد التطوير العقارى بالإسكندرية" عن مشروعها "اليكس وست"





كرمت مؤسسة "Business Today" شركة "بى سى" للتطوير العقارى بجائزة "رائد للتطوير العقارى فى محافظة الاسكندرية" عن مشروعها المتكامل الوحيد "اليكس وست"، وذلك ضمن أفضل 50 شركة فى قطاع الأعمال بمصر من حيث الأداء وأكثر 50 شخصية تأثيرًا فى مجال الأعمال لعام 2017.

وتسلم الجائزة رئيس مجلس إدارة شركة "بى سي"، علاء الدين سالم، فى حضور لفيف من الوزراء وممثلى كبرى المؤسسات ومجتمع الأعمال ورؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام.

تأتى الجائزة تتويجًا لمساعى شركة "بى سى" فى إضافة لمسة إبداعية لتطوير القطاع العقارى بمحافظة الإسكندرية من خلال مشروعها الرائد "اليكس وست" الذى يقع غرب الاسكندرية، حيث يعتبر المشروع السكنى المتكامل الوحيد فى الإسكندرية، ذو الخدمات والأغراض المتعددة، ويضم وحدات سكنیة متنوعة تخدمها مشروعات تعلیمیة وطبیة وتجاریة وریاضیة وسیاحیة واداریة، تم تصميمها وتنفيذها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

ويتمتع مشروع اليكس وست بموقع فريد كنقطة إلتقاء لشبكة محاور رئيسية تربط الاسكندرية والساحل الشمالى والقاهرة، ويتمتع وباطلالة مباشرة على بحيرة كينج مريوط ومحور التعمير وطريق الساحل الشمالي.

وتعليقا على حصول شركة "بى سى" على الجائزة، صرح علاء الدين سالم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، بأنه "نتطلع الى إحداث نقلة نوعية فى التنمية العقارية فى الإسكندرية لتلبى إحتياجات المجتمع السكندرى من توفير وحدات سكنية تناسب كافة الشرائح وتتمتع بكافة الخدمات التى يحتاجها المجتمع السكندرى بما فيها الخدمات الترفيهية، حتى تمكن ساكنيها من الحصول على سكن راقى فى موقع يمثل امتداد الإسكندرية وفى نفس الوقت الإستمتاع بشواطئ الاسكندرية والساحل الشمالى بعيدًا عن زحام المدينة."

وأضاف علاء الدين سالم:"اليكس وست مدينة متكاملة مصغرة تأتى تحقيقاً لرؤية شركتنا فى تخفيف الضغط والكثافة السكانية عن الإسكندرية من خلال توفير سكن عصرى ملائم للأجيال الجديدة من أبناء الإسكندرية".

تعد احتفالية bt 100 الأولى من نوعها التى تقيمها مؤسسة Business Today هذا العام لتكريم 50 شركة ومؤسسة رائدة فى مختلف قطاعات الأعمال فى مصر وأكثر 50 شخصية تأثيرًا فى الإقتصاد المصرى لعام 2017، وقد كرمت الاحتفالية الشركات ذات معدلات تطور ونمو سريع ساهم فى زيادة الناتج المحلي، كما تم تكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والشركات صاحبة أفضل مبادرات الموجهة لتنمية المسئولية المجتمعية، وأفضل الشركات أداءًا فى البورصة المصرية، كما تم منح جوائز للشركات صاحبة أفضل شراكات مع القطاع العام.