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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:15 م
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برلمان المالديف يقر تمديد حالة الطوارئ 30 يوما

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:55 م
برلمان المالديف يقر تمديد حالة الطوارئ 30 يوما رئيس المالديف


مالى (رويترز)
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أقر البرلمان فى جزر المالديف اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ 30 يوما، بعد يوم من طلب الرئيس عبد الله يمين ذلك قائلا إن التهديد المحدق بالأمن القومى لم ينته بعد والأزمة الدستورية لم تحل.

وقالت المعارضة، التى قاطعت الجلسة، إن إقرار البرلمان لهذه الخطوة غير قانونى لأنه مخالف للدستور. 


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