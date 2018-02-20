بدء عودة 1200 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمال شرقى ديالى

بدء عودة 1200 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمال شرقى ديالىالثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:29 ص
نازحو العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلن مدير ناحية جلولاء بمحافظة ديالى يعقوب يوسف اليوم الثلاثاء، عن بدء عودة أكثر من 1200 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمال شرقى المحافظة.
وقال يوسف، لقناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية، "إن أكثر من 1200 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها فى قرى حوض الطبج غربى جلولاء.. وتتم عودة الأسر بالتنسيق مع القيادات الأمنية".
وكانت آلاف الأسر النازحة قد عادت إلى منازلها فى ناحية جلولاء وقراها خلال الأشهر الماضية.
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة