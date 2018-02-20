بدء عودة 1200 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمال شرقى ديالى





بغداد(أ ش أ)

أعلن مدير ناحية جلولاء بمحافظة ديالى يعقوب يوسف اليوم الثلاثاء، عن بدء عودة أكثر من 1200 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمال شرقى المحافظة.

وقال يوسف، لقناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية، "إن أكثر من 1200 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها فى قرى حوض الطبج غربى جلولاء.. وتتم عودة الأسر بالتنسيق مع القيادات الأمنية".

وكانت آلاف الأسر النازحة قد عادت إلى منازلها فى ناحية جلولاء وقراها خلال الأشهر الماضية.