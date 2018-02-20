video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء عودة 1200 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمال شرقى ديالى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:29 ص
بدء عودة 1200 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمال شرقى ديالى نازحو العراق ـ صورة أرشيفية


بغداد(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مدير ناحية جلولاء بمحافظة ديالى يعقوب يوسف اليوم الثلاثاء، عن بدء عودة أكثر من 1200 أسرة نازحة إلى قرى محررة شمال شرقى المحافظة.

وقال يوسف، لقناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية، "إن أكثر من 1200 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها فى قرى حوض الطبج غربى جلولاء.. وتتم عودة الأسر بالتنسيق مع القيادات الأمنية".

وكانت آلاف الأسر النازحة قد عادت إلى منازلها فى ناحية جلولاء وقراها خلال الأشهر الماضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل قيادى بـ"داعش" و3 آخرين فى محافظة ديالى بالعراق

عودة 1100 أسرة نازحة إلى ناحية السعدية بمحافظة ديالى العراقية

العراق: مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

شرطة ديالى بالعراق تعلن ضبط كمية الأسلحة جنوب غرب بعقوبة ومقتل قيادى داعشى

نازحين

العراق

ديالى

اخبار العرب

نازحو العراق



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة