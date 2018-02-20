"بالم هيلز للتعمير" تحصد جائزة bt100 لأفضل الشركات أداء بالبورصة المصرية





كتب أحمد حسن

حصدت شركة "بالم هيلز للتعمير"، جائزة "BT100 Crystal Awards" التى تمنحها مجلة "بيزنس توداي" لأفضل الشركات أداء فى البورصة المصرية، والتى تسلمها طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذى المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير.

وترصد جائزة " BT100 crystal awards" أفضل 50 شركة الأعلى أداء فى البورصة المصرية والتى تصدرتها شركة "بالم هيلز للتعمير" نظرا لتحقيق أسهمها أداء قياسيا فى البورصة.

وصرح طارق عبد الرحمن بأن "نجاح بالم هيلز للتعمير فى الحصول على هذه الجائزة يؤكد ريادة وتميز مشروعات الشركة التى انعكست على أداء أسهمها فى البورصة المصرية.. كما تمنحنا الجائزة المزيد من الثقة فى استكمال استراتيجيتنا الناجحة فى السوق المصرى وتضعنا أمام مسئولية تتطلب بذل كافة الجهود للحفاظ على هذه الريادة".

وأضاف طارق عبد الرحمن "مؤشرات أسهم الشركة فى البورصة المصرية تعكس رؤيتها واستراتيجيتها التى تتركز على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة نالت ثقة العملاء على مدار سنوات مضت.. حيث نستهدف الحفاظ على هذه الريادة من خلال استكمال كافة المشروعات التى بدأ العمل بها وفقا للمعايير العالمية ووفقا للبرامج الزمنية المحددة".

وقد حققت شركة "بالم هيلز للتعمير" 10.5 مليار جنيه مبيعات خلال عام 2017 بزيادة 40٪ مقارنة بعام 2016، وبلغ صافى أرباح الشركة من إيرادات أنشطتها 700 مليون جنيه خلال عام 2017.

كما تعد "بالم هيلز للتعمير" الشركة الأولى فى السوق المصرى من حيث الجودة ومعدل التنفيذ وحجم المبيعات، وتمتلك الشركة محفظة أراضى بمساحة 41 مليون متر مربع، وذلك بعد توقيع عقد الشراكة مع وزارة الإسكان لتطوير 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما انعكس على أداء أسهم الشركة فى البورصة لتتصدر ريادة أفضل 50 شركة أداء فى البورصة المصرية.

وتمنح مجلة "بيزنس توداي" جوائز "BT100 Crystal Awards" سنويا لتكريم الشركات التى تحقق أداء فريدا فى أعمالها ورؤيتها وتحقق مشاركة قوية فى تنمية الاقتصاد ودفعه إلى الأمام.